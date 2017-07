Kermit kwaakte niet zoals Disney het wou

"Verraad." Volgens Steve Whitmire was dat nog de beste omschrijving voor wat Disney hem heeft aangedaan. Het entertainmentbedrijf, dat sinds 2004 eigenaar is van The Muppets, had hem in oktober vorig jaar (het nieuws lekte pas vorige week uit, JDB) ontslagen voor zaken die volgens hem makkelijk opgelost hadden kunnen worden. Volgens Whitmire, die na het overlijden van Muppets-bedenker Jim Henson in 1990 de rol van Kermit kreeg, draait het conflict rond een opname die hij weigerde na overleg met de vakbond, en over de feedback die hij gaf over de tv-serie rond The Muppets.