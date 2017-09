Kemphanen staan klaar voor clash om Catalonië

Luister, Catalonië. Luister, Spanje. Vier gezaghebbende oudgedienden, onder wie twee oud-ministers, presenteerden vorige week een boek met die titel. Bijna niemand luisterde op dat moment. Spanje en Catalonië vlogen elkaar in de haren over de omstreden referendumwet die net in het Catalaans parlement werd aangenomen. Die wet was het startschot voor een botsing tussen Catalonië en Spanje die zijn weerga niet kent, tenminste in de periode dat Spanje de democratie hervond. Catalonië daagt uit, Spanje geeft geen millimeter toe. Het maakt de Catalanen vóór onafhankelijkheid nog bozer dan ze al waren - en dat terwijl ze zich vandaag opmaken voor een grote demonstratie, traditiegetrouw op de Catalaanse nationale feestdag.