Keepers in de hoofdrol in troosteloos gelijkspel

Leuk ploegje, dat Moeskroen. Niet langer een verzameling flauwe -ic'en, maar jongens met talent. Vooral de 21-jarige Mexicaan Omar Govea kon charmeren in Kortrijk. In juli plots door Porto in Moeskroen gedropt, ocharme. Met zijn snelle voeten en vista deed hij 'l'Excel' draaien. Maar terwijl het de voorbije weken allemaal mee zat, leek het geluk in de eerste helft te keren. Awoniyi krulde na vijf minuten net naast. En Thomas Kaminski zweefde twee keer een harde knal van Dimitri Mohamed uit zijn kooi. Kortrijk hoorde je niet klagen. Dankzij een afgeweken schot van Stojanovic ging het met een 1-0 voorsprong rusten.