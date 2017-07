Kazachs cadeau met markante timing

Op de binnenplaats van de Lakenhallen in Ieper pronken twee grillige blokken groen en zwart marmer, met een gouden zon als bekroning. Op zijn minst een stijlbreuk naast het plechtstatige neogotische gebouw. Het is een monument voor de slachtoffers van kernwapens en nucleaire incidenten, geschonken door niemand minder dan de Kazachse president Noersoeltan Nazarbajev. Hoe kwam het in godsnaam daar terecht? Het was een souvenir van een staatsbezoek in het najaar van 2010 aan ons land. Toenmalig premier Yves Leterme ontving hem onder meer op 25 oktober in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol.