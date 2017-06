Kazachgate: parket van Antwerpen krijgt bolwassing

De toenmalige fiscale substituut Christiaan Nys zag geen juridische bezwaren om die schikking te sluiten met de Franse bank. "Als je kunt krijgen wat je wil, waarom zou je dan een half jaar wachten? (...) De beste stuurlui staan aan wal. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Iedereen was tevreden over wat was afgesloten." Nogal wat parlementsleden van de onderzoekcommissie vonden het niet kunnen dat Nys in een mail aan een collega van 12 april 2011 al alludeerde op een mogelijke afhandeling via de verruimde minnelijke schikking, terwijl de oorspronkelijke wet pas twee dagen later werd goedgekeurd.