Kasteelmoord: rechters trekken zich niet terug

De rechters in de zaak van de kasteelmoord hebben besloten om zich niet uit de zaak terug te trekken. Het Gentse hof van beroep zal zich nu over de wrakingsverzoeken moeten buigen. Tijdens de evaluatiezitting van maandag 2 oktober kwam het tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Die zou maandenlang vanuit de gevangenis van Ieper informatie doorgespeeld hebben over zijn gesprekken met beklaagde Evert de Clercq. Van de vermeende informant is in het dossier echter geen spoor. Na een schorsing van een uurtje besliste de rechtbank uiteindelijk in een tussenvonnis om geen getuigen meer op te roepen. Er ontspon zich een nieuwe discussie, waarop de rechters vertrokken. Dat incident vormt allicht de aanleiding voor het wrakingsverzoek dat maandagnamiddag werd ingediend door advocaten van twee beklaagden.