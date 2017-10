Kasseien? Froome bibbert al

Een kasseienrit? Check. Bij de parcoursvoorstelling van de Tour werden nogal wat wenkbrauwen gefronst. Door Chris Froome onder anderen.

De viervoudige winnaar - en kersvers laureaat van de Vélo d'Or - houdt nu al zijn hart vast, van rit één (start op het Île de Noirmoutier) tot rit negen (met aankomst in Roubaix). "Er zal in die beginweek wind staan, er zijn geen bergen, er zal hard worden gekoerst, nerveus en gevaarlijk." En dan volgen bijna 22 kilometer over kasseien. "Ik ben dol op kasseien. Echt waar. Ik rijd er graag over", zegt Froome. Maar niet in de Tour de France. "Je hebt altijd dat risico. Je kunt mechanische pech krijgen en achterop raken." Als hij dus maar zonder kleerscheuren tot in Roubaix geraakt.