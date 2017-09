Kansarmen slachtoffer van deur-aan-deurverkopers

Energiebedrijf Luminus zou via deur-aan-deurverkopers kwetsbare mensen energiecontracten laten tekenen tegen hun wil. Het Netwerk tegen Armoede heeft hier al tientallen klachten over ontvangen en pleit daarom voor een verbod. "De klanten werd twee maanden gratis energie beloofd zonder verdere informatie, of ze kregen inlichtingen waarvan ze niet doorhadden dat die leidden tot een nieuw contract", zegt Karlien Colombie van de armoedevereniging Samen Divers. De mensen in kwestie beseften volgens haar niet dat ze met een krabbel van leverancier veranderden. Volgens Netwerk tegen Armoede-coördinator Frederic Vanhauwaert is het niet alleen Luminus die zich schuldig maakt aan wanpraktijken. "Er duiken ook geregeld verhalen op over andere leveranciers." Luminus ontkent. ►5