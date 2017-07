Kan het nog zwakker?

Na zes maanden in het Witte Huis heeft Donald Trump een verrassend aantal van zijn eigen topmensen aan de deur gezet. De laatste was Reince Priebus, zijn stafchef, maar er zijn nog meer kandidaten. Jeff Sessions, zijn minister van Justitie, kreeg deze week in het openbaar de volle laag. Zelfs Steve Bannon, zijn topadviseur, is niet langer zeker van zijn baan. Waarom ontslaat Trump zo graag mensen? "Omdat hij het kan", zeggen de ingewijden. Deze regering begint op een tafereel uit een schilderij van Jheronimus Bosch te lijken. Eerst liet Trump zijn nieuwe pitbull, Anthony Scaramucci, op Priebus los. Daarna gaf hij de arme man zelf de genadeslag en tweette hij vanuit het presidentiële vliegtuig dat hij zijn stafchef door minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly had vervangen.