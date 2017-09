Hugo Broos, in januari met Kameroen winnaar van de Afrika Cup, is er niet in geslaagd om zijn team naar het WK in Rusland te leiden. Kameroen speelde 1-1 gelijk tegen Nigeria. Boeman was AA Gent-aanvaller Moses Simon. Hij bracht Nigeria na een halfuur op voorsprong. Aboubakar kon een kwartier voor tijd gelijkmaken, maar dat volstond niet. Broos en co. blijven na vier speeldagen achter met 3 op 12.