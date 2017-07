Kamelen dupe van Qatarees isolement

Begin juni verbraken Saudi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en Egypte alle banden met de Golfstaat Qatar. Ze willen dat het land zijn relatie met Iran grotendeels verbreekt, zijn steun aan de Moslimbroederschap intrekt en de populaire televisiezender Al Jazeera sluit omdat die opruiende berichtgeving zou verspreiden. Sindsdien is het land vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Dat gaat ten koste van de tienduizenden kamelen die net over de grens met Saudi-Arabië grazen omdat er in eigen land niet genoeg ruimte is. Toen de rel begon, moesten hun herders meteen vertrekken maar mochten slechts een paar honderd kamelen per dag de grens oversteken.