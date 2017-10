Kaarten worden herschud bij VIER en Woestijnvis

De aandeelhouders van VIER en Woestijnvis onderhandelen over de structuur bij De Vijver Media. Telenet heeft momenteel de helft van de aandelen, uitgever Mediahuis heeft 30 procent en het duo Wouter Vandenhaute-Erik Watté 20 procent. Die structuur is niet ideaal op lange termijn, vinden de aandeelhouders. Het dossier kreeg extra druk nadat De Persgroep enkele weken geleden de enige eigenaar werd van Medialaan (VTM, Q2, Vitaya) door Roularta uit te kopen. Twee scenario's liggen op tafel: eentje waarbij Mediahuis en Telenet elk de helft van de aandelen in handen hebben, en eentje waarbij Telenet de enige eigenaar wordt. Dat laatste is het meest plausibele. ► 7