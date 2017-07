Juridische strijd tegen beroemde 'selfie-aap' ruïneert natuurfotograaf

De Britse natuurfotograaf die al jaren in een juridisch conflict is verwikkeld over de auteursrechten van een wereldberoemde selfie van een aap, zit financieel aan de grond. David Slater heeft naar eigen zeggen geen geld meer voor nieuwe fotoapparatuur, kan zijn advocaat niet meer betalen en volgde deze week noodgedwongen de zitting voor een Amerikaanse federale rechtbank vanuit zijn huis in Wales via een streamverbinding. Nu was Naruto, de Indonesische zwartkuifmakaak die in 2011 een foto van zichzelf zou hebben gemaakt met de camera van Slater, ook niet aanwezig. De achtjarige aap zat vrolijk in de jungle van Sulawesi, terwijl dierenbeschermingsorganisatie PETA er opnieuw namens hem op aandrong dat hij als maker van de beroemde foto de rechten heeft.