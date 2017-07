Juni 2017 brak alle records qua verkeersellende

Nog nooit waren de files zo zwaar als afgelopen juni, blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Onder meer de grote wegenwerken op de Antwerpse Leien - de zogenoemde 'knip' - veroorzaakten meer verkeershinder. Maar ook de algemene toegenomen drukte is een bepalende factor. "Schijnt de zon, dan trekken meer dagjestoeristen erop uit", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum in Het Nieuwsblad. "Valt regen met bakken uit de lucht, dan is de kans op incidenten groter. Onze wegen zijn dermate verzadigd dat échte spitsmomenten eigenlijk niet meer bestaan." Ook gisteravond beleefde Antwerpen een zware avondspits. Pas vanaf het begin van het bouwverlof zouden onze wegen wat rustiger worden. Het komende najaar, wanneer het weer slechter wordt en het vroeger donker wordt, bestaat echter de kans dat er nieuwe filerecords worden gebroken, schat Bruyninckx in.