Juncker vreest domino-effect in Europa

Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker wil niet dat Catalonië onafhankelijk wordt. Dat heeft hij laten verstaan in een toespraak voor studenten aan de universiteit van Luxemburg.

Juncker vreest dat een onafhankelijkheidsverklaring van de Spaanse autonome regio een domino-effect kan veroorzaken dat de Europese Unie onbestuurbaar dreigt te maken. "Als we Catalonië laten afscheiden - maar dat is onze zaak niet - zullen anderen dat ook doen. Dat wens ik niet", zo verklaarde Juncker. De Luxemburger is naar eigen zeggen "zeer ongerust" over de separatistische tendenzen in Europa. "Ik wil binnen vijftien jaar geen Europese Unie met 98 lidstaten. Het is al moeilijk genoeg met 28, en niet makkelijker met 27, maar met 98, dat lijkt me onmogelijk." Het is de meest duidelijke stelling van Juncker sinds het begin van de Catalaanse crisis.