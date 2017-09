Juliette Delaplace (26) secretaris hulporganisatie voor asielzoekers

"Macron wil de Arbeidswet per decreet doordrukken. Dat vind ik te autoritair. Ik ben niet bang voor mijn eigen positie, ik demonstreer omdat de hele samenleving zich ontwikkelt in een liberale richting waarmee ik het oneens ben. Ook in Frankrijk. Kijk naar de chauffeurs van Uber. Die zijn slecht beschermd, werken in precaire omstandigheden. Je kunt natuurlijk zeggen: de werkloosheid moet worden bestreden en Uber helpt ze aan werk. Maar mensen moeten in staat worden gesteld een fatsoenlijk leven te leiden. Deze Arbeidswet is niet gunstig voor de rechten van werknemers."