►geboren op 21 augustus 1974 in Leuven ►dochter van schrijver-journalist Geert van Istendael ►striptekenares en illustratrice ►studeerde in Berlijn en behaalde een licentie kunstwetenschappen aan de UGent ►debuteert in 2007 met De maagd en de neger ►wandelt in 2010 naar Santiago de Compostella en maakt daarover Pelgrim of niet? ►in 2012 verschijnt Toen David zijn stem verloor ►tekent in samenwerking met scenarist Mark Bellido Mikel (2016) ► moeder van Hanna en Simon