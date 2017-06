Als jonge kerel was ik steeds verbaasd wanneer ik op etalageramen '25 jaar' zag staan, meestal in lelijke gouden plakletters en omcirkeld met iets wat leek op een Fred Perry-logo, afschuwelijk vond ik dat. Het interieur van die handelaars was dan ook volledig versleten en ze gebruikten hun '25 jaar'- plakkers als een excuus om hun oubollige imago te verdedigen. De ondernemers waren al even versleten als hun interieur, 25 jaar je kloten afdraaien, laat duidelijk sporen na, of het nu om een bakker, groenteboer, coiffeur of slager ging. Ik had medelijden met hen, je leven zo opofferen voor je vak tot je bijna doodvalt en je grijs, kaal en uitgeblust de laatste jaren aftelt tot aan je pensioen. En nu, zoveel jaren later, zegt Fabby tegen me: "Choco-prins, deze zomer is 't 25 jaar geleden dat we de winkel zijn gestart, gaan we iets leuks doen?"