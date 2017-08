Jonathan Legear tekent contract bij STVV

Jonathan Legear (30) trekt zoals verwacht naar STVV waar hij een meerjarig contract krijgt (twee jaar plus optie of drie jaar). De flankaanvaller had al langer zijn zinnen gezet op die transfer nadat hij op Sclessin te horen kreeg dat hij niet paste in de plannen van coach Sá Pinto. Hij had er trouwens een aflopend contract. Het duurde echter even vooraleer ook de clubs tot een akkoord kwamen. Legear kende zijn beste periode bij Anderlecht. Hij speelde ondermeer ook voor KV Mechelen, Terek Grozny en Blackpool. De Luikenaar wil zijn carrière bij STVV relanceren. De club verwacht dat hij met zijn ervaring een meerwaarde brengt.