Jon Underwood, de man die graag met een kop thee over de dood kletste

Erg moeilijk kan sterven niet zijn, want het is een van de weinige dingen die iedereen vroeg of laat onder de knie krijgt. Toch is zowat iedereen als de dood voor de dood. Dat vond Jon Underwood doodjammer. Als boeddhist dacht hij vaak na over ons heengaan als filosofische kwestie. De dood was een van zijn favoriete gespreksonderwerpen.

Hij kreeg een aha-erlebnis toen hij in contact kwam met de Zwitserse socioloog Bernard Crettaz, die zogeheten Cafés Mortels in het leven had geroepen: bijeenkomsten waar mensen het konden hebben over de dood in het algemeen en hun levenseinde in het bijzonder.