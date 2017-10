JOHN JOHN & MISSY

Avonturen van een vader en zijn kroost

Hij duikt op. Letterlijk. Zijn duikbril komt weer boven het wateroppervlak uit. John John spuwt zijn snorkel uit. Door het plastic brilglas kijkt hij je strak aan. Hij vraagt: "Papa, wat is seksualiteit?" Daar moet je toch even goed voor gaan zitten. Je wiebelt met je kont tegen de badrand. Want daar zitten jullie. In bad, tegenover elkaar. Vader en zoon, mannen onder elkaar. Wat ís seksualiteit eigenlijk? En hoe leg je dat uit aan een achtjarige die zo-even per snorkel zijn eigen geslacht van nabij op zijn merites beoordeeld heeft? Allerlei opvoedkundige tips van dokter Bea schieten je door het hoofd. Niet afwimpelen; niet panikeren; niet taboeïseren. Makkelijk gezegd als je dokter bent.