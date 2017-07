Jobs zijn er, nu nog kandidaten

Het eerste halfjaar van 2017 plaatste ruim 30 procent van de ondernemers een vacature voor een of meerdere jobs. Bij 72 procent leidde dat effectief tot aanwervingen, maar dat had heel wat voeten in de aarde, zo blijkt. Liefst 85 procent zegt ernstige hinder te ondervinden in hun zoektocht naar personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van de zelfstandigenorganisatie Unizo bij haar leden. Het gros van de klachten van de ondernemers luidt dat de mensen die zich aanbieden niet over de juiste scholing of competenties beschikken. Ook niet als ze worden doorgestuurd door de VDAB of via interimkantoren.