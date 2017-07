Jelle Van Damme op weg naar Antwerp

D'Onofrio blijft zo in een vijver met oude bekenden vissen. Met Jelle Van Damme (33) heeft hij zijn zinnen gezet op de vroegere kapitein van Standard. De verdediger is aan zijn tweede seizoen bij LA Galaxy bezig en schopte het daar tot kapitein. Hij werd ook voor de tweede keer geselecteerd voor het All-Star team. Zijn contract loopt er eind dit jaar af. Van Damme was initieel ook van plan dat uit te doen. Alleen gaf hij eerder al aan dat hij in de States zijn kinderen Cruz en Cleo mist. Net als in 2010, toen Van Damme het bij Wolverhampton niet naar zijn zin had, biedt D'Onofrio een oplossing in de vorm van een contract van twee jaar bij Antwerp.