Je moet obesitas begrijpen om het te veroordelen

Het lijkt wel het nieuwe modewoord, 'diversiteit'. Maar daar waar ik liefst ver weg blijf van alles trendy, volg ik deze richting graag en met overtuiging. Ik geloof, in tegenstelling tot Westerbeek, namelijk wél in de positieve gevolgen van size diversity. Meer zelfs, ik zie ze dag in dag uit passeren: vrouwen die bij het lezen van mijn boek Lief voor mijn lijfde moed vinden om aan zichzelf te werken. Mails van jongens en meisjes die me vanuit het ziekenhuis laten weten dat mijn overwonnen eetprobleem hen tonnen moed geeft. Psychiaters die mee de diversiteitsboodschap gaan verkondigen omdat het exclusieve karakter van de mode-, media-, en reclamewereld een flinke impact blijken te hebben op hun cliënten.