Jawadde, wadlopen in de herfst

De snijdende wind en bijtende kou neem je er vloekend bij. Zo pakkend zijn de Waddeneilanden, zelfs tijdens de herfst. Maar opgelet: dit is geen uitje voor doetjes.

De zee trekt 's nachts langzaam onder het schip vandaan. Onze 19de-eeuwse zeilklipper zakt ongemerkt naar beneden tot ie de zeebodem raakt. Ondertussen slapen alle passagiers rug aan rug in smalle stapelbedjes, hier aan boord van de platbodem Willem-Jacob. Al schommelend zijn we in slaap gevallen, maar als we rond vijf uur wakker worden, ligt het schip stil. Het wad is drooggevallen. Kapitein Tsjerk Hoekstra (33) heeft gisteravond gezegd dat we om half zes uit onze kooien moeten als we de zeebodem willen zien. Daarna is hij zelf in zijn kajuit gedoken en daar is hij nu nog steeds, maar wij wankelen na een korte nacht in het maanlicht over het dek.