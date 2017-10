Jambon wil meer macht voor de stadswacht

Minister Jan Jambon (N-VA) gaat valse parkeerkaarten aanpakken. Parkeer- en stadswachters mogen binnenkort de geldigheid van die kaarten controleren en beboeten. De wet komt er na een vraag van kamerlid, Nahima Lanjri (CD&V).

Jambon en Lanjri gaan de strijd aan met de valse en vervallen gehandicaptenkaarten, één op drie van die kaarten blijkt namelijk niet geldig te zijn. Wat parkeren voor mensen met een handicap nog moeilijker maakt. "Uit cijfers blijkt dat maar liefst 200.000 van de gehandicaptenkaarten in circulatie, vervallen zijn. Als je dat cijfer optelt bij de 380.000 geldige kaarten, moet men vaststellen dat in één op de drie gevallen gebruik maakt van een vervallen gehandicaptenkaart. De stads- en parkeerwachters moeten dat probleem mee aanpakken", zegt Lanjri. Momenteel moeten parkeerwachters bij er nog de politie bij roepen om de vaststellingen te komen doen, want enkel zij mogen de geldigheid van die kaarten controleren in een database.