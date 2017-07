Jacht op het Lek in het Witte Huis

Met hulp van bronnen in het Witte Huis wist The New York Times gisteren de hand te leggen op een vernietigende reeks e-mailswaarin Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president, gretig ingaat op een aanbod hem informatie van de Russische regering te geven die schadelijk zou zijn voor Hillary Clinton. Na de onthulling zag Trump Jr. zich gedwongen de hele e-mailwisseling vrij te geven. De vraag is: hoe kwamen de mails bij de krant terecht?