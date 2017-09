Ja, waar wil dit theater het over hebben?

Wie zijn theatervoorstelling associeert met popicoon Prince maakt het zichzelf moeilijk én makkelijk. Moeilijk omdat er rond de Minneapolis Midget zo'n veelkleurig aura hangt dat hij bijna niet te recupereren valt, behalve als je voorstelling net gaat over die bevrijdende ondefinieerbaarheid - dan ligt er een wereld voor het grijpen. Precies die insteek paste het regieduo van De Mannschaft (Stijn Van De Wiel en Michai Geyzen) toe op hun voorstelling voor pubers: wie ben ik, wie mag ik zijn? Maar de empowerment die uitging van de man die weigerde te kiezen voor muzikale, seksuele of raciale hokjes is in Virginity ver te zoeken.