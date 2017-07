Ivanka vervangt Donald: Trumps onder vuur

Tijdens een meeting op de G20-top viel Ivanka Trump zaterdag even in voor haar vader. Dat kwam de familie op een pak kritiek te staan. Ivanka Trump zat al de hele tijd achteraan in de zaal. Toen het over onderwerpen ging die haar na aan het hart liggen, nam ze de plaats van haar vader aan tafel in. Volgens het Witte Huis is dat niet uitzonderlijk: ook andere leiders zouden zich regelmatig laten vervangen door naaste medewerkers. Heel wat critici dachten daar echter anders over. Nadat Trump de tafel had verlaten, nam zijn dochter plaats tussen de Chinese president Xi Jinping en Brits premier Theresa May. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verdedigde dochter Trump: "Ja, wij worden soms vervangen door medewerkers.