Itext is software die helpt om pdf-bestanden zoals uw bankafschriften of vliegtuigtickets samen te stellen. Wat begon als een hobby is vandaag een uit de kluiten gewassen technologiebedrijf dat over heel de wereld bekend is. IText realiseerde in 2016 meer dan 8 miljoen euro omzet met zijn pdf-technologie. Het volgende doel is om de grens van 10 miljoen te overschrijden. Daarnaast bereidt het bedrijf, dat op dit moment het snelst groeit in Azië, zich voor op een beursgang om zich verder te kunnen ontplooien. Bruno Lowagie zelf concentreert zich op de innovaties binnen zijn bedrijf.