Islamitische school nr. 5 voor Brussel

In september zal een nieuwe islamitische basisschool zijn deuren openen. De Franse Gemeenschap heeft zich positief uitgesproken over het Institut El Hikma/La Sagesse. Die school moet vanaf dit najaar van start gaan in de Sint-Denijsstraat in Vorst. In het begin zullen er zeven kleuterklassen en vijf lagere schoolklassen worden ingericht, maar op termijn kan de school volgens de Franstalige publieke omroep RTBF tot vierhonderd leerlingen verwelkomen. Sinds 2014 proberen de initiatiefnemers de school van de grond te krijgen. In totaal haalden zij hiervoor, onder meer dankzij crowdfunding, zo'n 3 miljoen euro op.