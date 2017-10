IS-vrouwen ook aan het front

Nu de hoofdstad van het kalifaat bijna is verslagen, is het alles of niets

Nu Raqqa op het punt staat te vallen, nemen ook de vrouwen in de stad de wapens op. Veel van hen vechten nu mee aan het front.

De slag om Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat, kan elk moment beslecht zijn. Misschien was het vannacht al zo ver. Duizenden burgers zijn dit weekend de stad ontvlucht. Hooguit enkele honderden IS-strijders zitten in de stad. Onder hen vrouwen die bomgordels omgegord hebben en kalasjnikovs ter hand genomen hebben. "Volgens onze informatie vechten in Raqqa nu 70 buitenlandse vrouwen aan de frontlijn", zegt commandant Agied van de istikhbarat, de Koerdische inlichtingendienst in Syrië. In een moskee bij het dorp Hawi al Hawa, enkele kilometers ten westen van Raqqa, was hij afgelopen week belast met het eerste onderzoek van vluchtelingen uit de stad.