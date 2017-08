Is privatisering het juiste spoor?

1 Wat zegt de regering?

In het zomerakkoord dat de federale regering eind juli bereikte, werd afgesproken om een werkgroep op te richten. Op voorstel van premier Charles Michel (MR) denken naast minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ook minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) of bepaalde overheidsbedrijven in de toekomst niet beter geprivatiseerd kunnen worden. Van Overtveldt liet verstaan dat het daarbij evident is dat er ook eens rustig naar de NMBS gekeken zou kunnen worden.