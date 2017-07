IS-'kalief' Abu Bakr doodverklaard, alweer

Het SOHR baseert zich op "hoge verantwoordelijken van IS in de provincie Deir Ezzor", aldus de directeur van de ngo, Rami Abdel Rahmane tegen Agence France Presse. "Dat hebben we vernomen van een van onze activisten." Wanneer en hoe de mysterieuze 'kalief' is omgekomen, weet het SOHR echter niet. Op zich staat de ngo bekend als een betrouwbare instantie, met een breed netwerk informanten en bronnen in Syrië. Maar experts zijn sceptisch. Het is al de zoveelste keer dat Al-Baghdadi dood is verklaard. Recent deden Iran en Rusland dat ook al. "Ik geloof het niet tot IS het zelf erkent", zegt analist Pieter Van Ostaeyen.