Is 'jonge woontoren' discriminerend?

Je bent jong en je wilt wat. Een eigen woning in de stad bijvoorbeeld. Volgens vastgoedontwikkelaar Kolmont is dat voor heel wat mensen een lastige zaak. De ontwikkelaar komt daarom dit najaar met een eigen oplossing: een woontoren die niet alleen de hoogste maar ook de jeugdigste van Hasselt moet worden. De 70 studio's, een- en tweekamerappartementen worden voorbehouden voor wie jonger dan 32 jaar is. Volgens Kolmont zijn ze, met prijzen tussen de 140.000 en 250.000 euro, ook voor deze groep betaalbaar. Iedereen zal een appartement kunnen kopen in de toren, dus ook mensen ouder dan 32 jaar.