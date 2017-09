Iran: 'Moorddadig regime'

Met de benoeming van Iran tot schurkenstaat in Trumps rede, herrees ook een tweede lid van de oude 'As van het Kwaad'. Volgens Trump exporteert het 'moorddadige regime' voornamelijk 'geweld, bloedvergieten en chaos', en "ondermijnt het de vrede in het gehele Midden-Oosten". Maar de nucleaire raketdreiging ziet Trump nog steeds als het grootste probleem. Het door de VS en vijf andere landen in 2015 gesloten akkoord met het Iran van president Hassan Rouhani, waarmee de verrijking van uranium voor kernwapens voor tien jaar werd stopgezet, is volgens Trump "een van de slechtste en meest eenzijdige transacties waar de VS ooit zijn ingestapt". Het akkoord 'zet Amerika te kijk'. Daarmee herhaalde Trump de harde woorden uit zijn campagne: het Iran-akkoord is een van de diplomatieke erfenissen met een Obama-stempel.