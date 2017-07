Inwisselbare plaatsen

"Mijn reeks gaat over de inwisselbaarheid van plaatsen die een geschiedenis in zich dragen." Voor het project Prospect nam Sybren Vanoverberghe foto's dicht bij huis, als een doodgewone wandelaar. Maar hij ging ook naar Londen, Athene en het concentratiekamp van Dachau in Duitsland. "Ooit een economisch centrum, is Athene nu een ruïne. Het is nu aan Londen. En ik wilde er met Dachau ook iets negatiefs in." Vanoverberghe trekt iconen uit hun context en brengt ze samen in een vreemdsoortig overzicht: ze schetsen de constante evolutie van geschiedenis, de vicieuze cirkel waarin plaatsen meedraaien.