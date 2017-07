Intussen, in de zomerbioscoop

De zomer biedt een uitstekende gelegenheid om een lading topfilms te (her)bekijken die nog eens van de plank worden gehaald. Zo kunt u andermaal getuige zijn van de bizarre samenwerking tussen de onervaren FBI-agente Clarice Starling en de bijtgrage Hannibal the Cannibal, die in The Silence of the Lambs (zondag, 20u40, CAZ) proberen seriemoordenaar Buffalo Bill te klissen die zijn slachtoffers uithongert en vilt. IJzingwekkende thriller (1991) die zowel de film als Jodie Foster en Anthony Hopkins een Oscar opleverde. Evenmin te versmaden is het snoeiharde en visueel verbluffende epos Gangs of New York (woensdag, 20u45, VIER) uit 2002 waarin Martin Scorsese het verhaal vertelt van de bendeoorlogen in de New Yorkse wijk Five Points. Daar vechten in 1846 The Nativists en The Dead Rabbits een veldslag uit waarbij de kleine Amsterdam Vallon ziet hoe zijn vader vermoord wordt door Bill 'The Butcher' Cutting, de Nativist-leider die Five Points in een ijzeren greep houdt.