Interview. Ex-hacker Runa Sandvik leert 'The New York Times' zichzelf en zijn bronnen te beschermen

Telefoon, mail, zelfs wapens: bijna alles is te kraken, zegt voormalig hacker Runa Sandvik. Ze werkt nu voor The New York Times. Want zelfs de belangrijkste krant van de VS had tot voor kort weinig oog voor cyberbeveiliging.

Bellen, eindeloos bellen. Natuurlijk hadden de Washington Post-journalisten Carl Bernstein en Bob Woodward hun belangrijkste geheime bron, Deep Throat, in de parkeergarage, waar hij de journalisten brokjes informatie toestopte en ze richting gaf. Maar veel van hun Watergate-onthullingen - illegale acties tegen veronderstelde vijanden van toenmalig president Nixon, met medeweten en goedkeuring van de president - kwamen tot stand door de telefoon. Mogelijke bronnen werden eindeloos opgebeld. Nummers van belangrijke personen werden nog gewoon opgezocht in het telefoonboek. Maar bij de val van Nixon speelde de telefoon nóg een grote rol.