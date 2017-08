Inter neemt Braziliaan Dalbert over

Dalbert vertrekt na één seizoen alweer bij Olympique Nice. Internazionale neemt de 23-jarige Braziliaanse linkerverdediger voor ongeveer 20 miljoen euro over van het Franse nummer drie van vorig seizoen. Dalbert ondertekent bij Inter een vijfjarig contract. Nice nam de speler een jaar terug over van het Portugese Vitória SC. Bij Nice maakte Dalbert indruk. Hij was een vaste waarde en deed mee in 33 competitiewedstrijden. Ook de Fransman Valentin Eysseric verlaat Nice. De 25-jarige aanvallende middenvelder heeft tot 2021 bij Fiorentina getekend, maakten beide clubs bekend. Hij speelde sinds de zomer van 2012 bij Nice. Vorig seizoen was hij een belangrijke schakel bij de nieuwe werkgever van Wesley Sneijder. Fiorentina kondigde tevens de komst van Marco Benassi aan. De 22-jarige Italiaanse middenvelder komt voor 10 miljoen euro over van Torino.