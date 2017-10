Infrabel sleept vakbondsman persoonlijk voor de rechter

Overheidsbedrijf Infrabel daagt vakbondsleider Michel Abdissi (CGSP) voor de rechter. De directie eist een dwangsom van 1.000 euro voor elke staker die op 9 of 10 oktober op de sporen loopt.

Michel Abdissi verscheen gisteren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Daar had spoorbeheerder Infrabel een verzoekschrift ingediend naar aanleiding van de spoorstaking. Op 9 oktober leggen de leden van de socialistische vakbond CGSP-ACOD 24 uur het werk neer. Daarmee verzetten ze zich tegen de pensioenmaatregelen van de regering, de minimale dienstverlening en de stop op de vaste benoemingen bij ambtenaren. Infrabel schakelt de grote middelen in om de actie te verhinderen. Het overheidsbedrijf trok naar de rechtbank met de vraag om een perimeter in te lassen rond de sporen van de Brusselse Noord-Zuidas.