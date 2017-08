In het spoor van vergeten avonturiers

In De helden van Arnoutgebruikt Hauben - net als in Ten oorlog - een historische kapstok: hij reist vergeten Belgen achterna die ooit het grote avontuur hebben opgezocht. "Onderweg vertel ik iets over de Grote Geschiedenis, omdat ik mijn decor bijeen moet knutselen", zegt hij. "Maar dan wel vanuit het blikveld van de gewone man. Iemand met wie de kijker zich kan identificeren." Die gewone man moest dan wel een dagboek hebben nagelaten, dat Hauben als gids kon gebruiken. Zo loopt hij onder meer in de voetsporen van een missionaris bij de indianen, een verpleegster in de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog en een 13de-eeuwse Vlaming die een brief bezorgde aan een Mongoolse heerser.