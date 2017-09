In Franstalig België blijft de PS op post

Veel woorden wil men er in de regeringspartijen meer aan vuil maken. Het is gedaan, game over, finito. Na bijna twee maanden onderhandelen zijn de partijen ermee opgehouden. De huidige regeringen in Brussel (PS, DéFi, cdH, Open Vld, sp.a, CD&V) en de Franstalige Gemeenschap (PS en cdH) doen gewoon hun regeerperiode uit. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) blijft op zijn post. Net zoals zijn partijgenoot Rudy Demotte in de Franstalige Gemeenschap. "Ik zal niet triomfantelijk doen. We gaan gewoon verder werken", reageert die laatste.