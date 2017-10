in een NOTENDOP

De man die zijn schaduw zocht is het tweede boek dat de Engelse schrijver David Lagercrantz in de beroemde Zweedse 'Millennium'-serie van wijlen Stieg Larsson publiceert. We gaan verder waar deel vier is gebleven. Lisbeth Salander zit in de gevangenis, Mikael Blomkvist doet onderzoek naar een zekere Leo Mannheimer, die in de jeugd van Salander een kwalijke rol zou hebben gespeeld. De twee verhaallijnen komen wat traag op gang, bovendien is het verblijf van Salander in de gevangenis wel erg clichématig uitgewerkt, maar verder is het business as usual, de vele fans zullen niet teleurgesteld worden. Lagercrantz heeft inmiddels het zesde deel in de serie aangekondigd. David Lagercrantz, De man die zijn schaduw zocht, AW Bruna, 352 p., 22,50 euro. 'Op zich is elk idee neutraal, of zou dat moeten zijn; maar de mens bezielt het, projecteert er zijn vuur en zijn waanzin in.