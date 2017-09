In een notendop

'Ik ben geboren op een dag aan het begin van de zomer van 1973, toen ik negen was.' Met die beloftevolle zin opent de roman Het verlangen te zijn als alle anderen van de Italiaanse schrijver Francesco Piccolo, waarmee hij in 2014 de prestigieuze Premio Strega won. Wanneer de verteller als kind rondslentert in een park, realiseert hij zich plotseling dat hij deel uitmaakt van een groter geheel en dat iedereen de plicht heeft bij te dragen tot een betere wereld. Zo ontvouwt zich een verhaal over een gevecht tegen oppervlakkigheid en onverschilligheid, door Piccolo geschreven in een aanstekelijke, soms ironische stijl.