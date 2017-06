IN EEN NOTENDOP

"Non mi piace, zei de vader van boer Beppe, en hij spuwde de erwtensoep uit die Mark Coenen hem net had voorgezet." Ziedaar het voordeel van een bundel: er kunnen véél mooie openingszinnen in staan. In zijn telkens weer inspirerende 'interviews op verplaatsing' praat De Morgen-journalist Rik Van Puymbroeck met bekende mensen 'ergens onderweg' in het leven. Stefan Hertmans, Rudi Vranckx, Melanie De Biasio, Gilles De Coster... Eerlijke, diepgravende gesprekken over durven springen, nieuwe horizonten verkennen, vrede met jezelf vinden, en nieuwe energie. Jan Fabre, ergens onderweg in Sint-Petersburg: "In één seconde kun je van een vierkant een vliegend tapijt tekenen, en daarmee ben ik dan weg." Fjodor Dostojevski, een van de jongste medewerkers op een militair ingenieursbureau in Sint-Petersburg, besloot in 1844 freelance-auteur te worden.