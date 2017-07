In de tent weerklonk applaus én gevloek

De meren van l'Eau d'Heure in Henegouwen, zondagochtend. Een uur na de speech van PS-voorzitter Elio Di Rupo worden we op de schouder getikt. Een jonge vrijwilliger heeft opgemerkt dat we notities maken. Van de pers, toevallig? Beleefd maar kordaat worden we naar de uitgang geleid. Daar staat een handvol cameralui te wachten achter een rij veiligheidsagenten. De PS duldt geen pottenkijkers. De interne keuken afschermen van de buitenwereld, dat is het opzet. De voorzorgsmaatregel is tekenend voor de spanning die heerst binnen de PS.