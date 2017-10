In België blijven de kaarten op tafel

Dit weekend WK manillen in Oostende, in november WK wiezen in Zandhoven Cathy Galle

Een wereldkampioenschap wiezen was er al. Nu is er ook een voor manillen. Vandaag doen 400 kaarters in Oostende een gooi naar de hoogste titel. 'Kaart-spelen is al een paar keer dood verklaard, maar is nu populairder dan ooit.'

Kaarten. Het roept beelden op aan worsten- of conservenkaartwedstrijden bij de jeugdbeweging of turnclub. Een in de vorige eeuw erg populaire manier voor verenigingen om hun kas te spijzen. Maar kaarten is helemaal terug. Niet alleen bij de oudere generaties, die altijd zijn blijven spelen. Ook de jeugd kan een kaartspelletje tegenwoordig best smaken. "We hadden tien jaar geleden al de revival van het pokeren. Nu zijn ook de andere spelletjes helemaal terug", legt Filip Cremers, directeur van het Speelkaartenmuseum in Turnhout, uit.