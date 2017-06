In 2050 zijn we met 9,8 miljard

De wereldbevolking zal tegen 2050 maar liefst 9,8 miljard mensen tellen, of een slordige 2 miljard meer dan vandaag. Dat voorspellen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. "Omdat we met zijn allen ouder worden, niet omdat er meer kinderen worden geboren", zeggen experts. Volgens hun cijfers zullen in 2100 maar liefst 11,2 miljard mensen rondlopen. Ruw geschat komen er elk jaar 83 miljoen mensen bij. De grootste groei situeert zich in Afrika. Zo wordt verwacht dat Nigeria zijn bevolkingsaantal zal verdubbeld zien tegen 2050, waardoor het zelfs de Verenigde Staten zal voorbijsteken in het klassement van de meest bevolkte landen, om op de derde plaats terecht te komen. Nog volgens de voorspellingen van de VN zal India al voor 2050 de huidige koploper China hebben voorbijgestoken.