Ik versus het klimaat

Roman. Als dichteres is Lieke Marsman destijds ingehaald als een ware revelatie. Nu gebeurt in Nederland hetzelfde met haar prozadebuut. Is de hype rondom Het tegenovergestelde van een mens terecht? Klimaatverandering, feminisme, homoseksualiteit en menselijke eenzaamheid: hoe prop je deze thema's in een roman zonder dat hij kapseist onder zijn eigen gewicht? Dat moet filosofe en dichteres Lieke Marsman (°1990) zich hebben afgevraagd toen ze begon te sleutelen aan Het tegenovergestelde van een mens. Dus koos ze voor een losse, ietwat fladderende structuur, die zowel essay, proza en poëzie kon herbergen. "Ik geloof niet dat ik een goede samenhangende verhalenverteller ben. Ik werk gefragmenteerd. Dat vind ik wel eigen aan dichters. Ik heb niet veel dichters klassieke romans zien schrijven", zo vertelde Marsman vergoelijkend over haar werkwijze in de Volkskrant.